⚡️ Soldes 2019 : TV 65" Hisense 65AE6030 - LED, 4K UHD, HDR, Smart TV à 599€ au lieu de 799€

De la 4K abordable

Si elles se démocratisent de plus en plus, les télévisions 4K restent toutefois très onéreuses. Sauf en période de soldes, où on trouve par exemple laà 599€ au lieu de 799€, soit 200€ d'économies.Pour ce prix, cette Smart TV de 65" offre tout ce qu'on peut attendre d'un appareil de ce type, à commencer par une très belle dalle LED d'une définition 4K UHD. Elle est compatible HDR, ce qui permet de profiter de couleurs sublimes avec les sources compatibles. Les deux haut-parleurs de 15W chacun délivrent un son d'excellente qualité certifié Dolby Surround. La connectique n'est pas en reste avec pas moins de 11 branchements divers, allant du HDMI à l'USB en passant par l'Ethernet.Smart TV oblige, Netflix et YouTube sont accessibles. Et le smartphone peut même faire office de télécommande. À, difficile de trouver plus efficace !