⚡️ Soldes 2019 : Enceinte sans fil assistant Google intégré Sony LF-S50GB à 80€

Comme un poisson dans l'eau

Cette enceinte offre un son à 360°et peut lire vos musiques favorites sur Deezer, Spotify, Google Play Music, YouTube et TuneIn. Elle embarque également l'assistant Google pour encore plus de possibilités. Son vrai atout réside dans le fait qu'elle soit résistante aux éclaboussures. Ainsi, vous pourrez l'emporter partout, même dans votre salle de bain. Comme d'habitude, nous vous déconseillons de l'immerger totalement dans l'eau. Son volume s'adapte aussi à l'environnement sonore autour d'elle. Enfin, même si elle est compatible Bluetooth, NFC et Wi-Fi, sachez qu'elle fonctionne aussi sur secteur (câble fourni dans le pack). La garantie est valable pendant deux ans et l'article peut être uniquement retiré en magasin. La promotion prendra fin le 20 janvier 2019.