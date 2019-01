⚡️ Soldes 2019 : Fauteuil Ak Racing EX à 179,99€ au lieu de 299€

Pour une installation aux petits oignons

Ce fauteuil très robuste possède un cadre en métal pour un maximum de solidité et de sécurité.Vous pouvez bien évidemment ajuster le dossier jusqu'à 180° pour un confort optimal. Sachez aussi qu'une mousse a été ajoutée pour rembourrer le siège et pour faire en sorte qu'il ne s'affaisse pas. Enfin, le fauteuil peut supporter un poids allant jusqu'à 150 kg et il est aussi très simple à installer. Comme toujours, Cdiscount pourra vous proposer de payer cet article en quatre fois, soit environ 46€ par mois. Notez que ce fauteuil sera en stock uniquement à partir du 14 janvier prochain. Vous pouvez tout de même passer commande dès à présent.