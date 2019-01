⚡️ Soldes 2019 : Clé USB Sandisk Cruzer Ultra Fit 64Go USB3.1 à 15€

La clé à tous vos soucis

Cette clé USB 3.1 offre donc une capacité de stockage de 64 Go. Elle n'est pas en reste au niveau de sa vitesse de lecture puisqu'elle affiche jusqu'à 130 Mo/s. Le constructeur précise que c'est quinze fois plus rapide qu'une clé USB 2.0 standard. Bref, il n'y a pas grand chose à ajouter si ce n'est qu'elle arbore un design des plus compacts et que son rapport qualité / prix est très satisfaisant. Boulanger inclus les services "Frais de port à 3€" ainsi que "15 jours pour changer d'avis". Vous pouvez également retirer l'article en magasin afin de ne pas avoir à débourser 1€ supplémentaire.