🔥 Soldes 2019 : notre sélection des meilleurs jeux Nintendo Switch de ce jeudi

La Switch frappe à nouveau

New Super Mario Bros U Deluxe Jeu Switch à 49,99€

Starlink : Battle for Atlas à 29,99€

Ys VIII: Lacrimosa of DANA à 29,83€

Wonder Boy à 17,76€

No more heroes Travis Strikes Again (précommande) à 29,99€

Dark Souls Remastered à 31,79€

Valkyria chronicles 4 à 38,79€

Atelier Lydie & Suelle à 38,99€

Shantae - Half Genie Hero : Ultimate édition à 27,99€

Cette période des soldes est bien évidemment idéale pour mettre vos mains sur des affaires bien sympathiques. Ainsi, nous avons listé 9 jeux qui sont actuellement à des tarifs préférentiels du côté de plusieurs sites de vente en ligne. Ainsi, vous pourrez revisiter des grands classiques dans des versions retravaillées, comme le tout récent New Super Mario Bros U Deluxe, le diabolique Dark Souls Remastered ou encore l'excellent Wonder Boy. Nous y avons aussi inclus des nouveautés avec Starlink: Battle for Atlas, Valkyria Chronicles 4 et No More Heroes: Travis Strikes Again. Notez que pour ce dernier, il s'agit en réalité d'une précommande puisque le jeu sortira uniquement le 18 janvier. Sans plus attendre, voici la liste en question !Si vous appréciez les jeux de plateforme, alors la remasterisation de l'épisode Wii U du célèbre plombier moustachu est faite pour vous. Vous pouvez bien évidemment jouer à plusieurs pour une expérience encore plus conviviale. Les autres titres de notre petite sélection vont du RPG, à l'action et même jusqu'à la collection de figurines à utiliser directement pour les besoins du jeu avec Starlink: Battle of Atlas. C'est bien simple, il y en a pour tous les goûts.