⚡️ Soldes 2019 : Appareil Photo Instantané POLAROID Snap à 96,75€ au lieu de 130€

Polaroid is back !

Reconnu pour ses appareils photo instantanés dans les années 80,revient depuis quelques années sur le devant de la scène. La célèbre marque en a profité pour remettre en avant cette technologie qui permet de développer une photo aussitôt qu'elle est prise. Plus besoin de passer par un spécialiste ou une borne, le cliché est prêt en quelques secondes !Pour les soldes d'hiver 2019, levoit son prix passer de 130€ à 96€. Une très bonne affaire pour cet appareil photo instantané à peine plus grand qu'une carte bleue. Doté d'un flash et d'un emplacement pour carte micro-SD, ce petit engin fort pratique dispose même d'un stabilisateur numérique et offre 6 modes d'image différents. Le tout permet de réaliser des clichés au look vintage totalement uniques !