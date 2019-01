⚡️ Soldes 2019 : SSD Crucial MX500 (3D NAND) 500Go à 70,90€ au lieu de 84€

Toujours aussi Crucial...

Ce SSD interne 2,5 pouces embarque donc, comme son nom l'indique, 500 Go d'espace de stockage et une interface SATA III 6 Go/s. Sa vitesse de lecture séquentielle est toujours de 560 Mo/s contre 510 Mo/s en écriture séquentielle. Du côté de la vitesse aléatoire, cet exemplaire atteint les 95k en lecture et les 90k en écriture. Cette vitesse déjà très importante est également améliorée grâce à la technologie NAND 3D. De plus, ce modèle possède une fonctionnalité de protection contre les coupures de courant. L'intégrité de toutes vos données stockées sera donc préservée si une coupure intempestive devait intervenir. En plus d'être un excellent SSD très abordable, cette version profite d'une garantie fabricant de 5 ans. La livraison est également offerte.