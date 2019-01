🔥Le forfait Free Mobile 50Go à 8,99€ reconduit jusqu'au 15/01

I want to break Free

Le tout illimité à moins de 10€

Est-il besoin de rappeler qui est Free mobile ? La branche téléphonie de l'opérateur créé par Xavier Niel a depuis son lancement bouleversé le marché des télécoms en France. Free mobile a tiré les prix vers le bas, en proposant un forfait complet à moins de 20€, une référence sur laquelle les opérateurs concurrents se sont immédiatement alignés.Mais Free mobile ne se repose pas sur ses lauriers et propose régulièrement de nouvelles promotions sur son offre phare. Pour les fêtes, l. Et vu le succès rencontré, Free mobile a décidé de prolonger de quelques jours sa réduction, jusqu'au 15 janvier 2019. Les retardataires n'ont plus aucune excuse !. Il propose une enveloppe de données de 50 Go, largement de quoi profiter de tous les services offerts par son smartphone et ses nombreuses applications où que vous vous trouviez. Il embarque également un réservoir de 4 Go de data dans les pays européens et vous permet de partir en week-end tout en restant connecté.. Il vous suffit de vous inscrire dès à présent pour en profiter ! Ne tardez pas, il ne vous reste que quelques jours pour vous décider !