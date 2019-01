🔥 Soldes 2019 : Console Nintendo Classic Mini NES à 49,99€ avec le code BIENVENUE19

Un grand classique

Cette console rétro de petite taille est accompagnée d'un câble HDMI et d'un USB de recharge pour la manette. Au total, vous pourrez (re)jouer à une trentaine de titres emblématiques de la machine. Parmi les noms les plus connus, vous retrouverez Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Final Fantasy, Pac-Man, Castlevania, Mega Man 2 ou encore Ninja Gaiden. Ces jeux peuvent être appréciés via différents modes d'affichage : avec un filtre cathodique pour reproduire la définition d'un ancien téléviseur, en 4:3 avec un léger étirement horizontal et enfin avec la définition originale pour admirer un jeu tel qu'il a été créé. Une seconde manette est aussi vendue séparément pour jouer en multijoueur. Notez que le code que nous vous donnons ne peut être utilisé qu'une fois par compte. Si vous l'avez déjà activé par le passé, il ne fonctionnera pas pour cet article :