Bon plan : l’hébergement illimité PlanetHoster World à 4,5 euros par mois

Vive le Québec libre

PlanetHoster est une société spécialisée dans l'hébergement web, l'enregistrement de noms de domaines, et la vente de certificats SSL et solutions internet née au Québec, et possédant un second siège social en France. Possédant son propre réseau IP redondant, elle possède plus de 60 000 clients en Amérique du Nord et en Europe, ce qui représente plus 100 000 sites internet au total. Avec pour ambition de rester à la pointe de la technologie, cette firme mise tout sur l'efficacité, la performance, et bien évidemment, la sécurité.Pour ces soldes hivernales, PlanetHoster a décidé de vous faire fleur en proposant sa formule d'hébergement illimité The World à prix réduit. Habituellement facturée 6 euros TTC par mois, vous pourrez y souscrire pour 4,5 euros TTC par mois en utilisant le code de réduction. Une réduction de 25% donc, qui restera effective tant que vous ne résilierez pas votre abonnement.

PlanetHoster - World Platform - FR from PlanetHoster on Vimeo.

L'hébergement mutualisé en toute simplicité

En optant pour cette formule, vous aurez accès aux services The World de PlanetHoster, un système d'hébergement un peu particulier et extrêmement versatile.Avec cette formule, vous obtiendrez un pool de ressources, en l'occurrence 8 CPU, 16 Go de RAM et 16 MB/s I/O pour vos espaces de stockages, que vous pourrez ensuite répartir entre différents comptes. À noter que ce pool est extensible jusqu'à 192 CPU, 512 Go de RAM et 512 MB/s I/0. À vous de décider si vous souhaitez allouer l'entièreté de vos ressources à un seul site/projet, ou bien les diviser entre plusieurs sites/projets. Au-delà de ces ressources, sachez que vous bénéficierez d'un espace de stockage illimité pour vos contenus, ainsi que des comptes FTP illimités, et la fonctionnalité backup premium R1Soft., vous commandiez un compte d'hébergement et vous y placiez tous vos sites Internet et applications web., grâce à l'hébergement Web The World de PlanetHoster, vous êtes au niveau supérieur. Vous commandez le « volant d'un hébergeur ». Depuis une interface web simple et intuitive, vous créez vos propres comptes d'hébergement. Ils sont sur des serveurs indépendants et vous avez le choix qu'ils soient en France et/ou au Canada.Donc, hier tous vos « œufs étaient dans le même panier », aujourd'hui vos « œufs sont dans des paniers indépendants, en France et/ou au Canada»!De plus, vous bénéficierez d'un tas de services et fonctionnalités extrêmement pratiques. Vous pourrez ainsi obtenir un nom de domaine à vie gratuitement, utiliser l'outil de création de site inclus ou la plateforme CMS intelligente fournie par PlanetHoster (optimisée pour WordPress, Joomla!, Prestashop...). Sachez aussi que vous pourrez bénéficier de protection anti-DDoS, de la protection Anti-Malware, et d'un support 24h/24, 7 jours sur 7 par les techniciens qualifiés de PlanetHoster. Et pour les plus pointilleux d'entre vous, vous pourrez profiter de plusieurs versions de ce service, que ce soit en PHP, Python, Node.js ou Ruby.