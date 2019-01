🔥 La promo RED by SFR 40Go à 10€ reconduit jusqu'au 21/01

Noël en janvier avec RED by SFR

C'est les Soldes aussi sur les smartphones !

Comme nous vous l'avons répété à maintes reprises, l'opérateur "au carré vert" propose donc un forfait mobile ultra complet, pour vous accompagner dans tous vos usages en mobilité. Il intègre donc les appels en illimité en France métropolitaine mais également à l'étranger dans les pays de l'Union européenne et dans les DOM. Les SMS et MMS sont également sans aucune limite pour communiquer toute la journée avec vos amis ou votre famille.Mais le point fort de ce forfait à 10€ (hormis son prix),. Avec un tel forfait, vous pouvez regarder des vidéos des heures durant sur les services de streaming, écouter des dizaines de playlists sur les plateformes audio ou jouer en ligne. La batterie de votre smartphone est la seule limite.A noter également que vous bénéficierez d'une enveloppe de 4 Go de données supplémentaires à utiliser en Union Européenne et dans les DOM tous les mois, ainsi que des appels, SMS, et MMS pour ne pas vous déconnecter lors de vos week-ends dans les plus belles capitales européennes.Il est vrai que c'est une nuance très légère, mais cela mérite d'être souligné.Et pour couronner le tout, l'opérateur vous proposehabituellement observés pour ce modèle. Pour cela, il faudra utiliser l'ODR (pour Offre De Remboursement) de 30 euros disponible sur ce lien Pour bénéficier de cette offre aussi exceptionnelle que limitée, rien de plus simple. Il suffit de vous inscrire sur le site de l'opérateur mobile. Cette formule à vie n'est pas réservée aux 12 premiers mois mais durera toute la durée de votre abonnement. Il ne vous reste plus que quelques jours pour en bénéficier !