⚡️ Soldes 2019 : Casque Gamer Steelseries Siberia v3 Prism à 39€ au lieu de 49€

Un modèle qui n'a pas froid... aux oreilles

Si cette version repose sur les bases de la précédente, elle apporte aussi une meilleure finition et plus de confort. Grâce à sa mousse à mémoire de forme, les oreillettes épouseront parfaitement vos oreilles pour une écoute prolongée sans la moindre douleur. Le système de suspension Siberia vient lui aussi apporter une ergonomie optimale. Les haut-parleurs Steelseries ont été nettement améliorés et offrent toujours plus de détails sonores. Le microphone rétractable intégré profite d'une toute nouvelle forme et peut ainsi être positionné où bon vous semble. Bref, il s'agit d'un casque idéal qui s'adresse à tous les joueurs, y compris aux professionnels de l'esport. Comptez au minimum 3,99€ de frais de port.