⚡️ Soldes 2019 : Casque B&O H8i Bluetooth Naturel - ANC à 199€ au lieu de 299€

Un gros Bang !

Ce casque supra-auriculaire sans fil possède la technologie de réduction de bruit avancée pour offrir une meilleure écoute à l'utilisateur dans n'importe quelle condition. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez vous plonger dans le silence puis activer le mode transparence pour écouter ce qu'il se passe autour de vous. Précisons aussi que ce produit est très confortable grâce à ses finissions en cuir naturel et en aluminium anodisé. Vous pourrez aussi le transporter avec aisance. Enfin, sa batterie 1110 mAh lui offre une autonomie de 30 heures en mode lecture via le Bluetooth et la fonction ANC activée. Avec uniquement le Bluetooth, il peut atteindre les 45 heures sans problème. Son temps de recharge est d'environ 3h30. Le casque est garanti pour une durée de deux ans et la livraison est offert par Rue du Commerce.