⚡️ Soldes 2019 : Ecran Acer 28" 4K à 249€ au lieu de 339€

Des images plus vraies que nature

Cet écran LED de 28 pouces propose une résolution maximale de 3840 x 2160 pixels et un temps de réponse très rapide de 1 ms. Son angle de vue s'élève à 170°, les haut-parleurs sont intégrés et le tout pèse environ 8 kg. Cette belle bête embarque plusieurs options au passage, comme la technologie Flicker-less qui réduit l'effet de scintillement qui peut apparaître lors d'une utilisation prolongée du moniteur. Vous observerez également une réduction de l'intensité de l'effet bleuté provoqué par ce type d'appareil. Enfin, sachez que l'article est garanti pour une durée de deux ans et que la livraison est gratuite.