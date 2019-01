⚡️ Soldes 2019 : Souris Logitech G305 blanche à 24,99€ au lieu de 39€

G305 : un mulot de compétition

Dans le monde des sourisa su se tailler une part de roi grâce à la qualité de ses productions. Endurance et performances sont les maîtres mots de la marque, qui propose en plus des tarifs attractifs.Les souris sans-fil sont souvent boudées par les puristes. Elles apportent cependant de beaux avantages, le principal étant l'absence de fil bien évidemment. Laest l'une d'elles, mais l'absence de câble ne nuit pas à ses performances, bien au contraire.Grâce à une latence de seulement 1 ms avec le module sans-fil, le maniement est exemplaire. Le capteur optique réglable entre 200 et 12000 dpi permet d'ajuster la course aux goûts de chacun. Cerise sur le gâteau, il est possible d'enregistrer cinq profils dans la mémoire interne de la G305. Très économe en énergie, la petite souris de 90 grammes peut fonctionner durant 250 heures avec deux piles AA. Le top àchez Cdiscount !