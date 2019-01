🔥 Soldes 2019 : Switch, PS4, Xbox : les meilleurs bons plans consoles de jeux vidéo ce mercredi

Il est temps de jouer !

S'il y a bien une chose qu'il faut mentionner, c'est que les trois constructeurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo ont quelque chose d'unique à proposer. C'est pourquoi il n'est pas toujours évident de s'y retrouver au moment de faire un choix au sujet de quelle console est la "meilleure". Si vous avez une approche multimédia, alors la PS4 et la Xbox One sont faites pour vous avec leurs multitudes d'applications intégrées comme Netflix, Skype, Twitch ou encore OCS. A contrario, si vous souhaitez uniquement jouer tout en vous déplaçant, alors la Nintendo Switch vous plaira sans aucun doute. Bien entendu, il y a un autre élément à prendre en compte : les jeux exclusifs proposés sur chaque machine.Là où la Switch met en avant ses licences légendaires comme The Legend of Zelda, Pokémon ou Mario, la PS4 répond avec God of War, Spiderman et Horizon: Zero Dawn. La Xbox One de son côté affiche d'autres productions exclusive comme Forza, Halo ou encore Gears of War. De son côté, Sony s'est doté d'un nouvel atout avec sa PlayStation Classic. Cette console rétro permet de (re)découvrir une vingtaine de titres sortis il y a plus de 20 ans. Une vraie bouffée de nostalgie à un prix très intéressant. Bref, vous l'aurez compris, il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets.Avec des exclusivités exceptionnelles en route comme The Last of Us Part II, Days Gone, Ghost of Tsushima ou encore Death Stranding, la PS4 est sans aucun doute la console de choix si vous êtes à la recherche d'expériences narratives bluffantes. Si vous appréciez particulièrement défier des adversaires en ligne, alors c'est la Xbox One qui vous proposera l'expérience connectée la plus convaincante ainsi qu'une manette taillée pour la compétition.Enfin, la Switch s'adresse avant tout à celles et ceux qui adorent jouer n'importe où. L'aspect hybride de la machine vous permettra de jouer à tous les jeux de son catalogue à bord d'un avion ou alors bien au chaud dans votre lit.