⚡️ Soldes 2019 : PS4 500 Go Noire + 4 Jeux PS Hits à 339€

Adieu vie sociale !

Le bundle en question comprend donc une console PS4 Slim avec un disque dur 500 Go ainsi que quatre jeux au format physique. Vous aurez donc accès à Ratchet & Clank, développé par le studio Insomniac Games. Il s'agit d'un remake du tout premier opus sorti sur PS2 en 2002. Vous y retrouverez le célèbre duo qui devra évoluer à travers des niveaux colorés et magnifiques. Naughty Dog est également à la fête dans ce pack. Nous y retrouvons deux jeux créés par les développeurs californiens : Uncharted 4: A Thief's End et The Last of Us Remastered. Deux softs qui sont considérés comme étant les meilleurs jeux de leur année de sortie respective. Enfin, c'est le difficile mais néanmoins passionnant Bloodborne qui se joint à cette belle promotion. Il mettra votre patience à rude épreuve ! Vous pouvez payer le tout en quatre fois, soit environ 87€ chaque mois.