⚡️ Soldes 2019 : Disque dur externe Maxtor M3 USB 3.0 2To à 64,99€

Il gère un MAX !

Ce disque dur 2,5 pouces propose donc une capacité de stockage de 2 To. Son interface est en USB 3.0 et il peut atteindre une vitesse de rotation de 7200 tours par minute. Son débit d'écriture s'élève à 134 Mo/s pour 131 Mo/s en lecture. Enfin, sa température minimale de fonctionnement est de 5°C et sa température maximale pointe à environ 40°C. Vous l'aurez noté, les débits sont excellents, le rapport qualité/prix est au rendez-vous et vous apprécierez sans doute sa légèreté ainsi que sa petite taille. Le transport se fera donc très facilement. Comme à son habitude, Cdiscount propose la livraison gratuite et vous pouvez payer en quatre fois. Cette option de paiement vous demandera de débourser environ 16€ chaque mois.