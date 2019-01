⚡️ Soldes 2019 : iPhone SE 128Go à 279€

Un iPhone abordable ? C'est possible !

Il arbore un écran LCD 4 pouces avec une définition de 1136 x 640 pixels. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur Apple A9 à 1,8 GHz, 2 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace de stockage. Son capteur positionné à l'avant de l'appareil pour réaliser des selfies pointe à 1,2 mégapixel. À l'arrière, la caméra affiche 12 mégapixels. La résolution des vidéos enregistrées peut ainsi grimper jusqu'à la fameuse 4K. Pour ce qui est de l'autonomie du smartphone, la batterie peut tenir pendant 840 minutes en communication, 13 heures lors d'une utilisation normale et jusqu'à 240 heures en veille. Cdiscount offre la livraison et vous pouvez payer en quatre fois, soit environ 71€ chaque mois.