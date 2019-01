🔥 Soldes 2019 : Nintendo Switch à 270,62€

Ça va switcher !

Cette Nintendo Switch est donc livrée avec une paire de Joy-Con gris. C'est tout ce que vous trouverez dans ce pack mais c'est déjà un bon début. Vous pourrez ensuite vous jeter corps et âme dans les grosses exclusivités proposées sur la console. Le catalogue met à disposition des titres exceptionnels comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Pokémon Let's Go Pikachu / Évoli ou même le tout récent Super Smash Bros. Ultimate. Ces jeux peuvent être appréciés aussi bien sur votre téléviseur (via le dock fourni) que lors de vos déplacements. C'est le vrai avantage de la Switch ! Elle vous permet de jouer absolument partout grâce à son aspect hybride console de salon / portable. Notez que la livraison est gratuite et que vous serez livré entre 6 et 8 jours ouvrables après avoir passé votre commande.