⚡️ Soldes 2019 : Smartphone Samsung A9 - 128Go, 6Go de RAM à 299€ au lieu de 599€

Le photophone du futur ?

Depuis que le Huawei P9 a lancé la mode du double APN, la guerre au cliché parfait ne cesse de faire rage entre les constructeurs de smartphones. En 2018 les premiers smartphones à triple appareil faisaient leur apparition, mais ça n'aura duré qu'un temps.a dévoilé en fin d'année dernière son, le premier portable du monde doté de quatre objectifs au dos : 24 + 5 + 8 + 10 MP. Un équipement atypique et musclé destiné à capturer les plus belles photos possibles. Bien entendu, le reste du Galaxy A9 est aussi à la hauteur avec un superbe écran AMOLED de 6.3" Full HD, un processeur à 8 cœurs et 6 Go de RAM. De quoi faire tourner même les jeux les plus gourmands du moment.Ce smartphone de qualité signé Samsung passe àchez Orange au lieu de 599€. Une très bonne affaire pour ce portable qui préfigure probablement les futures productions du célèbre constructeur coréen.