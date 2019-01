⚡️ Soldes 2019 : Assassin's Creed Odyssey PS4 à 29€ au lieu de 65€

Retour aux origines

Dans cette version standard du dernier jeu en date de la franchise signée Ubisoft, vous pouvez choisir d'incarner Alexios ou bien Kassandra dès le début de votre aventure. Vous devrez ensuite explorer une carte gigantesque pour découvrir la vérité sur votre lourd passé. Cette quête vous permettra également de rencontrer des figures historiques du monde grec comme Sokrates ou Hippokrates. Le jeu alterne entre des séquences traditionnelles à pied et des phases en bateau. Dans les deux cas, des affrontements très techniques viendront ponctuer cette formidable épopée au contenu très riche. Auchan offre la livraison à domicile et vous pouvez aussi retirer votre article en magasin. Comptez entre une et deux semaines d'attente pour recevoir votre commande.