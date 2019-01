🔥 Soldes 2019 : CyberGhost continue sa promo sur son VPN à 2,75€ par mois

Comment ça marche un VPN ?

Rappelons qu'un(Virtuel Protocol Network) est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur ou smartphone (via une application mobile dans ce cas) etConcrètement, cela vous permet de surfer sur internet en toute discrétion, notamment si vous vous souciez des risques inhérents aux fuites de données personnelles. Dans le cas de CyberGhost, une technologie de cryptage diteviendra par ailleurs renforcer la sécurité, vous permettant de protéger vos données, transactions bancaires ou vos conversations sur votre réseau internet ou via un Wifi Public., le surf et le streaming seront très rapides comme nous avons pu le constaté dans notre test de la dernière version 7.0 du logiciel paru en novembre dernier dans nos colonnes. A noter également que le VPN peut être utilisé sur l'ensemble des OS du marché, que vous soyez Windows ou Mac, Android ou iOS et même sur Linux.Dernières choses à connaitre sur cette offre, vous serez facturés de 49,5 euros lors de la souscription pour les premiers 18 mois, et annuellement par la suite. La garantie "satisfait ou remboursé" couvre une période de 45 jours, ce qui devrait vous laisser le temps d'évaluer l'intérêt de cet outil.