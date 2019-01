⚡️ Soldes 2019 : Huawei P20 Lite à 229€

Les trois frères

La gamme P20 de chezest composée de trois modèles : P20, P20 Pro et. C'est ici le petit frère qui nous intéresse. Si ce smartphone n'est pas aussi performant que ses homologues plus haut de gamme en photo, il n'en reste pas moins très bien équipé pour son prix.Il est ainsi doté d'un bel écran LTPS de 5.84", d'un processeur Kirin 659 et d'une batterie de 3000 mAh. L'ensemble lui assure un beau confort d'utilisation au quotidien, avec une belle autonomie à la clé. Il est difficile de trouver plus performant à ce niveau tarifaire !