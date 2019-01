⚡️ Soldes 2019 : L'écran gamer Acer KG241bmiix 1ms 24 pouces à 99,99€

Les gamers seront ravis

Cet écran full HD 24 pouces, d'une définition de 1920 x 1080 à 75 Hz, possède un temps de réponse de seulement 1 ms et une luminosité de 250 cd-m². Il peut afficher jusqu'à 16,7 millions de couleurs et il est aussi équipé d'un revêtement anti-éblouissement. Sachez qu'il est également compatible avec la technologie AMD FreeSync. Au niveau de ses connectiques, vous retrouverez deux sorties HDMI et une VGA (le câble est inclus). Bref, il s'agit d'un écran parfait pour jouer à toutes les dernières nouveautés, aussi bien sur consoles que sur PC. Comme à son habitude, Cdiscount propose le paiement en quatre fois, soit un peu plus de 25€ par mois.