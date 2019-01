⚡️ Soldes 2019 : Casque audio MARSHALL MONITOR à 99€ au lieu de 200€

Du son de qualité adaptable à vos goûts

On ne présente plus Marshall, spécialiste incontesté de la musique haut de gamme. Son casque Monitor n'est plus tout jeune, mais reste une valeur sûre. De type circum-aural, il est pliable afin de l'emporter facilement dans la sacoche de transport fournie. Les grands coussinets abritent des haut-parleurs de 40 mm fournissant un son de très belle qualité.Ne cherchez pas ici de Bluetooth, le Marshall Monitor est entièrement filaire, se branchant au choix avec un port 3.5 ou 6.35 mm. Les puristes à qui il s'adresse apprécieront. Sachez aussi qu'un interrupteur à trois positions permet de choisir le niveau des aigus, ce qui permet d'adapter le son aux goûts de chacun. Vous l'aurez compris, ce casque a de gros atouts pour plaire, surtout qu'il est à -50% pour les soldes d'hiver 2019 !