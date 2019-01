⚡️ Soldes 2019 : Enceinte Bluetooth PHILIPS BT7900 à 50€ au lieu de 100€

Une enceinte compacte et renforcée

Le maître-mot de l'enceinte Bluetoothest l'endurance. Avec son revêtement en textile DuraFit, elle est capable de supporter les chocs les plus rudes. Mais elle va plus loin encore en proposant unejusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes. Vous pouvez donc l'emmener avec vous à la plage ou à la piscine sans craindre le pire.La qualité sonore n'est pas laissée de côté avec une puissance de 14W. Si jamais la connexion via Bluetooth ne vous convient pas, sachez que la Philips BT7900 est dotée d'une prise son 3.5 mm. Pour terminer, on appréciera l'autonomie plus que correcte de 10h qui permet d'emporter cette petit enceinte vraiment partout !