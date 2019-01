🔥 Soldes 2019 : Enceinte Bluetooth MARSHALL ACTON à 150€ au lieu de 200€

Marshall Acton, l'enceinte rétro-futuriste

, spécialiste de la musique haut de gamme, possède une large panoplie d'enceintes dont. Cette dernière offre un son exceptionnel grâce à sonde 30 W et ses deux tweeters de 10 W chacun. Fonctionnant en Bluetooth 4.0, l'enceinte Marshall peut aussi se brancher en filaire grâce à ses entrées et sorties audio 3.5 mm.Mais ce qui nous séduit le plus dans l'Acton, c'est son design vintage rappelant les amplis de guitare rock'n'roll. Le top pour tout amateur de bonne musique, surtout avec son prix en baisse pour les soldes !