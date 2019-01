⚡️ Soldes 2019 : Honor 9 Lite 32Go - Blue à 139,88€

L'entrée de gamme efficace

Un smartphone efficace et abordable, c'est vraiment possible ? Oui, leen est la preuve. Ce terminal chinois d'entrée de gamme offre de belles prestations compte tenu de son prix inférieur à 140€.Son écran de 5.65" FHD+ est doté de bordures très fines afin que vous puissiez profiter au mieux de vos photos et vidéos. Grâce au SoC Kirin 659 épaulé par 3 Go de RAM, l'interface EMUI 8 fonctionne avec célérité, offrant une expérience de navigation très agréable. Le tout bénéficie d'une bonne autonomie fournie par une batterie de 3000 mAh.