⚡️ Soldes 2019 : PC portable ASUS UX480FD-BE027T à 1100€ au lieu de 1300€

Un ultrabook totalement atypique

Il fallait oser mettre un écran tactile à la place du. C'est pourtant ce qu'a faitpour son ultraportable. Nommé ScreenPad, ce second écran de 5.5" Full HD offre plusieurs fonctions en plus de diriger le curseur sur l'écran principal de 14". Calendrier, lecteur musical, lanceur d'applications... Le choix est vaste, offrant une nouvelle façon d'utiliser le PC portable.Si le ScreenPad est clairement attirant, le reste dul'est tout autant avec un dalle 14" FHD qui recouvre 86% de la façade avant. Le processeur Intel Core i7-8565U, les 8 Go de RAM et le GPU Nvidia GTX 1050 sauront surmonter avec aisance les tâches du quotidien. Pour 1100€, difficile de faire mieux que ça !