⚡️ Bon Plan : Apple iPad (Wi-Fi, 32 GO) à 310€

Un prix à croquer ?

Cet iPad possède un écran Retina de 9,7 pouces et une capacité de stockage de 32 Go. Il est équipé d'une puce A10 Fusion et d'un capteur d'empreintes digitales Touch ID. Son appareil photo arrière arbore un capteur 8 mégapixels et à l'avant, vous retrouverez une caméra FaceTime HD 1,2 mégapixels. Au niveau de son autonomie, la batterie peut tenir pendant 10 heures. Vous pouvez vous connecter en Wi-Fi et au réseau de données cellulaires 4G LTE. En plus de la tablette, le coffret comprend un câble Lightning vers USB ainsi qu'un adaptateur secteur USB. La livraison de cet article est offerte en France métropolitaine. Notez que l'iPad sera de nouveau en stock chez Amazon à partir du 12 janvier.