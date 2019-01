⚡️ Bon Plan : Xiaomi Mi Note 3 128Go à 185,23€ avec le code GBMP34E

Prenez Note !

Un beau (Mi)cadeau

Comme toujours avec ces réductions, le tarif affiché sur la page de l'article est plus élevé que le prix réel. En effet, s'il est disponible pour 205,62€ d'après ce qu'annonce GearBest, vous pouvez en réalité l'obtenir pour 185,23€. Pour cela, il vous suffira d'entrer le code qui va suivre au moment de la validation de votre panier :. Aussi, notez qu'il s'agit d'une vente flash avec seulement quelques exemplaires en stock. La réduction prendra fin le 9 janvier aux alentours de 17h00.Concernant les spécificités techniques du smartphone à présent, il arbore un écran 5,5 pouces éclatant avec une définition de 1920 x 1080. À l'intérieur, il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 660 à 2,2 GHz. Il possède également 6 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et une batterie 3500 mAh intégrée. La caméra arrière possède deux capteurs 12 mégapixels + 12 mégapixels et à l'avant, le capteur offre lui 16 mégapixels.Vous l'aurez compris, le Xiaomi Mi Note 3 fait largement le travail. Il est tout de même important de préciser qu'il n'est pas compatible avec les cartes microSD afin de profiter de plus d'espace libre. Pour le reste, le smartphone profite d'un design très élégant, d'un écran magnifique et d'une autonomie largement à la hauteur.