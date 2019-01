⚡️ Soldes 2019 : Drone DJI MAVIC PRO PLATINUM à 900€ au lieu de 1500€

Société spécialisée dans le drone, DJI propose des appareils alliant simplicité et efficacité, à l'image de ce Mavic Pro Platinum. Prenant la forme d'un quadcopter (à quatre hélices donc), ce drone assez compact pourra être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur, même si c'est dehors qu'il donnera tout son potentiel grâce à sa portée de 7000 mètres et son autonomie en vol de près de 30 minutes. Simple à utiliser avec un simple smartphone, une tablette, ou sa manette, ce drone est équipé d'une caméra 12 millions de pixels capable de capturer images et vidéos en 4K 30 ips. Son module GPS vous permettra d'ailleurs de localiser vos photos et vidéos en un tournemain, ou bien de programmer un parcours de vol en toute simplicité.