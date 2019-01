🔥 Plus que 24H pour le forfait Free mobile 50Go à 8,99€ par mois

H-24 !

Forfait Free Mobile 50 Go à 8,99€ par mois pendant 1 an



Notez bien que cette offre affichée à 8,99€ pendant des 12 premiers mois passera à 19,99€ par mois à partir de la deuxième année d'abonnement. Pas d'inquiétude cependant puisqu'il s'agit d'une offre sans engagement vous permettant de changer facilement d'opérateur à la fin de la première année. Alors n'attendez plus pour passer chez Free !



Cette promotion initiée en fin d'année dernière a été maintes fois prolongée par Free mais il semblerait que cette fois ce soit la bonne. On ne compte plus les bons plans des opérateurs mobiles tellement ils sont au coude à coude pour recruter de nouveaux clients mais l'offre de Free Mobile nous parait une des plus intéressantes à bien des égards. D'abord, c'est celle qui est dotéequi sont présentés au compteur. Secundo, c'est aussi une promotion intéressante pour les voyageurs puisqu'elle vous octroie 3 Go d'internet en 3G depuis l'Europe et les DOM en complément des appels, SMS, et MMS en illimité en Europe comme dans les DOM (hors Mayotte) . Pour le reste, la formule est somme toute assez classique avec les sempiternels appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM.