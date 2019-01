⚡️ Bon Plan : Xiaomi Mi 8 Pro 128Go à 426,30€ avec le code GBMPR5

Votre patience sera récompensée

Miroir mon beau miroir...

Comme toujours avec GearBest, il s'agit d'une vente flash très limitée dans le temps. Ainsi, elle prendra fin dès le 10 janvier aux alentours de 17h00. Si le prix affiché est de 443,95€, vous pouvez économiser environ une vingtaine d'euros de plus grâce au code suivant. Pensez à le rentrer lors de la validation de votre panier :. Ensuite, vous devrez prendre votre mal en patience, puisqu'il vous faudra patienter entre 15 et 25 jours avant de recevoir votre commande.Maintenant, allons faire un tour du côté des caractéristiques techniques de ce modèle. Il arbore un magnifique écran Amoled lumineux de 6,21 pouces, avec une définition de 2248 x 1080 pixels. Le smartphone est équipé d'un processeur Snapdragon 845 à 2,8 GHz. Il comprend aussi 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.Pour ce qui est de la photo, il embarque un double capteur 12 mégapixels + 12 mégapixels à l'arrière et un de 20 mégapixels en frontal. Il est donc idéal pour réaliser de superbes portraits. Ce modèle peut aussi enregistrer les vidéos en 4K. Notez que le capteur d'empreintes digitales est situé sous l'écran et profite d'une grande précision. Enfin, le Xiaomi Mi 8 Pro possède une batterie 3000 mAh ainsi qu'un port USB Type-C.