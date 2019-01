⚡️ Bon Plan : Just Dance 2019 Switch et Xbox One à 29€

Cette dernière édition en date de la saga développée par Ubisoft comprend pas moins de 40 chansons. Vous y retrouverez des titres commede Camila Cabello,de Big Bang ou encored'Ariana Grande. Un exemplaire du jeu comprend aussi un mois d'essai gratuit à Just Dance Unlimited. Ce service de streaming vous donne accès à plus de 400 morceaux compatibles sur tous les jeux depuis Just Dance 2016. Après ce premier mois offert, vous pourrez vous procurer un pass à 24,99€ par an. Vous pouvez bien évidemment retirer votre copie de Just Dance 2019 dans le magasin Micromania le plus proche de chez vous.