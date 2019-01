⚡️ Bon Plan : Écouteurs BEATS Powerbeats3 Rouge à 99,99€

Un confort optimal

Comparatif : quel casque bluetooth choisir en 2018 ? Le casque audio Bluetooth est devenu un véritable essentiel pour qui veut écouter sa musique partout, à tout moment et en toute liberté. Découvrez ici notre guide 2018 complet, qui vous aidera à choisir votre modèle idéal !

Découvrez notre comparatif

Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil sont équipés d'un microphone intégré. La technologie Bluetooth offre une douzaine d'heures d'autonomie. Notez que cet exemplaire est également étanche ainsi que résistant à la transpiration. Dans le pack, vous aurez accès à des embouts de quatre tailles, à un étui de transport ou encore au câble de recharge USB. Vous pouvez même utiliser la technologie de recharge rapide Fast Fuel pour avoir droit à une heure d'écoute supplémentaire, après seulement cinq minutes de charge. Légers et compacts, ces écouteurs sont parfaits pour vos activités sportives et s'adaptent très bien à toutes les morphologies. Le produit est garanti pendant deux ans et les frais de livraison sont offerts. Vous avez 15 jours pour être remboursé si vous n'êtes pas satisfait de votre achat.