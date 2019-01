⚡️ Ys VIII: Lacrimosa of DANA - Adventurer's Edition sur Switch à 34€

J'irai au bout de mes rêves...

Nous allons immédiatement préciser quepour le moment. Impossible de savoir si le géant de la vente en ligne le mettra à disposition d'un plus large public dans les jours qui viennent. Pour le reste, ce titre est en réalité un portage du même jeu sorti sur PS Vita en 2016.Dans cet action-RPG, vous incarnez Adol Christin, qui vient tout juste de survivre au naufrage d'un navire. Arrivé sur l'île de Serein, votre jeune héros doit localiser d'autres rescapés et construire un village en récoltant des ressources. De nombreux affrontements dynamiques face à la faune locale viendront également rythmer votre progression. Enfin, dernier aspect et pas des moindres, vous pourrez incarner un tout autre personnage, Dana, dans les rêves d'Adol.