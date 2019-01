⚡️ Bon Plan : Câble HDMI 2.0 Haut Débit 5M HUANGTAOLI à 10€ au lieu de 23€

Le prix pète lui aussi un câble...

Ce câble HDMI d'une longueur de 5 mètres prend en charge les technologies 3D, 4K, ARC et Ethernet. Ainsi, vous pouvez partager une connexion internet entre plusieurs appareils via ce câble. Il supporte une bande passante jusqu'à 18 mbps et il est compatible avec de nombreux produits. Il fonctionne parfaitement sur les consoles de jeu (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360...), mais aussi avec les lecteurs Blu-Ray 3D et les téléviseurs Real 3D. Il est également très résistant à la corrosion et offre un transfert de signal optimal.