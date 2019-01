⚡️ Bon Plan : Smartphone XIAOMI Mi 8 64 Go Bleu à 299€ au lieu de 500€

C'est encore noël avec Xiaomi

Le Xiaomi Mi 8 arbore un superbe écran AMOLED 6,21 pouces avec une définition de 2160 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 845 couplé à 6 Go de mémoire vive et 64 Go d'espace de stockage. À l'avant, il est muni d'un capteur 20 mégapixels et d'un double capteur 12 mégapixels + 12 mégapixels à l'arrière. Enfin, pour en terminer avec les caractéristiques techniques, il est équipé d'une batterie 3400 mAh et d'un port USB Type-C. Vous pouvez le payer en quatre fois chez Cdiscount et le smartphone est éligible à la livraison gratuite. Pour finir, rendez-vous sur cette page pour retrouver toutes les modalités de l'offre de réduction d'une somme de 50€. Elle est valable jusqu'au 31 janvier 2019.