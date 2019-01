⚡️ Bon Plan : camera Home Security WIFI à détecteur de mouvement à 20,99€

Gardez un œil chez vous

Comparatif : les meilleurs disques durs & SSD Le stockage interne n'a guère cessé de se miniaturiser et se déclinent à la fois en des modèles mécaniques et électroniques, adaptés à différents usages auprès du grand public. Nous vous aidons à y voir plus clair avec ce comparatif. Découvrez notre comparatif des meilleurs SSD et disques durs

Cette caméra embarque plusieurs fonctionnalités dans le but de répondre totalement à vos attentes. Elle peut par exemple détecter les mouvements dans une pièce et peut donc être utilisée pour surveiller un enfant ou un animal de compagnie. Elle peut pivoter à 355° horizontalement et à 70° verticalement pour couvrir un maximum de surface. Vous pouvez consulter à tout moment ce qu'elle enregistre grâce à l'application dédiée depuis votre smartphone.Mieux encore, vous avez également la possibilité de converser directement depuis votre mobile avec une personne proche de la caméra grâce à la fonction. Pour la configurer avec votre smartphone, il vous suffit de scanner un QR Code qui vous sera fourni. Le paramétrage est donc très simple. Aussi, sachez que le capteur s'adapte parfaitement lorsque la luminosité baisse. Ainsi, même dans le noir, vous pourrez vérifier ce qu'il se passe. Enfin, vous pouvez stocker les vidéos enregistrées en ajoutant une carte SD TF (non fournie) allant jusqu'à 128 Go d'espace de stockage. Vous avez aussi la possibilité de souscrire à plus d'espace sur le Cloud afin de profiter d'une sauvegarde automatique 24/7.La livraison standard est facturée 1,99€ par eBay. Comptez entre une et deux semaines après avoir passé commande avant de recevoir votre article. Comme d'habitude, vous aurez un mois pour renvoyer la caméra si vous n'êtes pas satisfait. La garantie fabricant est de 6 mois si le produit est défectueux. Les accessoires ont droit à 3 mois de garantie.