🔥 Bon Plan : écouteurs TaoTronics à 27,99€ avec le code TTEP002V

The sound of silence

Rien que votre musique à prix promo

Comparatif : quel casque bluetooth choisir en 2018 ? Le casque audio Bluetooth est devenu un véritable essentiel pour qui veut écouter sa musique partout, à tout moment et en toute liberté. Découvrez ici notre guide 2018 complet, qui vous aidera à choisir votre modèle idéal !

Découvrez notre comparatif

Les TaoTronics sont des écouteurs filaires qui semblent tout à fait basiques à première vue. Si leur design est similaire à celui de bon nombre d'écouteurs concurrents, c'est sur le plan fonctionnel que la marque a mis tout son savoir-faire pour vous proposer des écouteurs de qualité, bardés de technologie.Le gros point fort des écouteurs TaoTronics : son système de réduction de bruit active, un procédé que l'on retrouve habituellement dans des casques bien plus onéreux. Cette fonction permet de réduire de près de 25 db le bruit environnant afin de vous immerger plus profondément dans votre musique. Après avoir testé cette fonction, il est impossible de revenir à des casques classiques tant la sensation d'isolement fait toute la différence.Les microphones intégrés profitent également de cette technologie. Ils vous permettent de passer et de recevoir des appels en n'entendant que votre interlocuteur, sans la présence des sons extérieurs, de la circulation ou des voix humaines.Leur coloris gris est très discret et ils sont réalisés en aluminium afin de se ranger facilement dans votre sac ou dans votre poche sans être détériorés au moindre choc. Avec leur poids de seulement 23 grammes, vous pourrez les porter des heures durant sans sentir la moindre gêne.Pour bénéficier de ces écouteurs au meilleur prix, direction Amazon qui encore une fois propose une offre promotionnelle exceptionnelle avec un prix de 27,99€ seulement au lieu de 39,99€ habituellement. Pour en bénéficier, il vous faudra saisir lelors de la validation de votre commande. Une offre à ne pas rater pour commencer 2019 avec le meilleur son lors de vos déplacements.