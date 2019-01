⚡️ Bon Plan : Rayman Legends Definitive Edition sur Switch à 29€ au lieu de 45€

Pas de bras, pas de chocolat

A lire aussi :

Nintendo Switch : notre guide pour l'apprivoiser



Depuis sa sortie initiale en août 2013, Rayman Legends a eu droit à plusieurs portages, mais celui à destination de la fameuse Switch est sans doute le meilleur réalisé par Ubisoft. En effet, cette version utilise pleinement les fonctionnalités de la console de Nintendo. Ainsi, vous pouvez utiliser l'écran tactile pour diriger Rayman et ses compagnons, il est également possible de jouer n'importe où en mode nomade et les parties multijoueur (jusqu'à 4) sont facilement jouables grâce aux manettes Joy-Con. Pour le reste, vous aurez accès à un contenu des plus copieux et vous pourrez même rejouer les niveaux de Rayman Origins, qui ont été retravaillés pour l'occasion.