🔥 Bon Plan : FIFA 18 sur PS4 à 20€ au lieu de 60€

Ce FIFA 18 n'est pas le dernier épisode en date mais il a largement assez de contenu pour vous occuper pendant de longues heures. En plus de pouvoir participer à des matchs classiques, vous pouvez également défier des adversaires en ligne (abonnement PlayStation Plus requis), créer votre carrière en tant qu'entraîneur ou joueur et parcourir le mode aventure en contrôlant le jeune Alex Hunter, dans sa quête pour devenir une légende du football. Le contenu est donc copieux et la réalisation très réussie grâce au moteur Frostbite. La Fnac propose le retrait en magasin gratuit et vous pouvez être livré à domicile en déboursant 2,79€. La livraison est offerte pour les abonnés Fnac +.