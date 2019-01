🔥 Bon Plan : Xiaomi Mi Mix 3 128Go à 436.09€ avec le code GBMP128

Un design impeccable

Un appareil le luxe à moins de 450€

Alors que d'autres bardent leur smartphone d'une encoche disgracieuse, ou lorgnent même du côté de l'écran percé, Xiaomi a opté avec son Mi Mix 3 pour une approche bien différente : la glissière.Dissimulée dans la partie inférieure du smartphone, actionnable d'un simple geste du pouce, la caméra disparaît de la face avant de l'appareil et laisse ainsi admirer un fantastique écran FHD+ de 6,39 pouces vraiment bord à bord.Un design résolument inspiré du Oppo Find X... à ceci près que le Xiaomi Mi Mix 3 coûte deux fois moins cher, et encore moins aujourd'hui grâce à Gearbest et au codeLe Xiaomi Mi Mix 3 ne fait aucun compromis en termes de design, pas plus que de puissance. Équipé de l'indémodable Snapdragon 845 et de ses huit coeurs ultras performants, il sera épaulé par 6 Go de mémoire vive pour vous faire vivre une expérience de navigation et de jeu d'une fluidité rare pour un smartphone à ce prix.Seul bémol ? Sa batterie qui, avec 3200 mAh seulement, ne s'impose pas comme l'une des plus endurantes du marché. Largement suffisant pour profiter de votre smartphone une grosse journée durant. Après tout, qui n'a pas accès à une prise de courant au moins une fois dans la journée ?