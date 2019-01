⚡️ Bon Plan chez Udemy : la formation Fullstack Web Development pour 9,99 euros

25H de cours pour compléter vos connaissances

Des travaux pratiques pour un prix unique

Le cours se décompose en près de 200 sessions, équivalent à environ 25 heures de vidéo, abordant chacune un aspect précis des méthodes de développement web. Les cours sont réservés aux anglophones, n'étant pas doublés ou sous-titrés en français pour cette session.Le but de la formation est de vous permettre d'appréhender les technologies. Les formateurs vous permettront de vous entraîner à la conception d'un serveur mail complet, sur le déploiement d'un site web et sa mise en production ou encore sur l'intégration d'un système de paiement en ligne, indispensable pour toute activité e-commerce.Comme l'explique Stephen Grider, le formateur, dans sa présentation, il n'est pas question de juste vous proposer un enseignement théorique et rébarbatif. Ici, le mot d'ordre est d'apprendre en faisant de façon itérative, avec des exercices nombreux proposés pour expérimenter les différents aspects du développement web enseignés dans le cours.afin de revenir si besoin sur un aspect en particulier de l'enseignement, à votre rythme. A la fin de cette dernière, un certificat de fin de formation vous est délivré par Udemy pour attester de vos connaissances auprès de vos employeurs, actuels ou futurs, ou de vos clients.Et pour parfaire le tout, Udemy propose un prix exceptionnel de seulement 9,99€ pour accéder au contenu total de la formation. Ce prix est proposé pour une durée limitée, jusqu'au 10 janvier. Profitez dès maintenant de cette offre exceptionnelle pour parfaire vos compétences en développement web avec ce cours complet, adapté aux connaisseurs.