⚡️ Bon Plan chez Udemy : la formation Excel pour 9,99 euros

Une formation qui excelle

A moins de 10 euros, le calcul est vite fait

Le logiciel Excel de Microsoft est l'un des outils de bureautique les plus utilisés au monde. Faisant partie de la suite Microsoft Office, le tableur est un indispensable aussi bien en entreprise qu'à la maison pour réaliser sa comptabilité ou ne serait-ce que pour établir son budget.Les fonctions de base d'Excel sont connues de beaucoup de monde, mais le logiciel possède de nombreuses fonctions cachées ou difficiles d'accès et pourtant si puissantes pour réaliser des graphiques très clairs, ou des regroupements de données.Udemy, l'un des leaders de la formation en ligne vous propose une série de cours vous permettant de vous familiariser avec les fonctions les plus performantes et utiles d'Excel,qui vous permettront de comprendre en détail le fonctionnement des différentes fonctions du logiciel. Le cours est disponible à la demande, vous pourrez donc en cours de formation revenir sur n'importe quelle partie qui mérite une deuxième lecture, ce qui s'avère très pratique quand vous commencerez les exercices.. Vous pourrez ainsi faire profiter votre employeur ou vos proches de connaissances précises et complètes sur ce logiciel essentiel au bureau comme à la maison.