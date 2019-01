🔥 Prolongation : forfait Free mobile 50Go à 8,99€ et Freebox à prix cassés

C'est toujours Noël chez Free !

N'oubliez pas les Freebox

A lire aussi :

quel est le meilleur forfait 4G sans engagement ?



pour souscrire à cette offre des plus intéressantes dénichée sur la toile par nos experts de Clubic Bons Plans.. Comme vous devez vous en douter, il donne également accès à, ce qui devrait vous permettre de surfer sur le web sans trop vous limiter. Vous profiterez aussi de 3 Go d'internet en 3G à l'étranger et des appels, SMS, et MMS en illimité en Europe comme dans les DOM (hors Mayotte), ce qui s'avérera très utile si vous voyagez.Cette formule est accessible pour 8,99€ pendant des douze premiers mois puis vous devrez débourser 19,99€ par mois à partir de la deuxième année d'abonnement. Cependant, pas d'inquiétude à avoir puisque la formule est sans engagement. Vous pourrez donc changer de forfait sans difficulté à la fin de la première année.Pour terminer, sachez que d'autres services sont inclus avec ce forfait comme la réception des factures par mail ou le FreeWifi illimité en France métropolitaine. Vous pourrez également activer l'option voyage pour vos déplacements à l'étranger depuis votre Espace abonné sur le site Free.fr.Mais Free ne s'arrête pas juste à ce bon plan sur la téléphonie mobile puisque ses différentes offres Freebox sont toujours en promotion à l'heure où nous écrivons ces quelques lignes.A noter également que la promotion sur la(avec Netflix inclus) est toujours disponible sur le site Free.fr et éligible aux 100 000 premiers abonnés. Cette offre vous octroiera une Freebox de nouvelle génération et une connexion très haut débit à la fibre de 1Gb/s en descendant et des appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 destinations.