🔥 Bon Plan : Pocophone F1 64Go à 267€

L'un des meilleurs smartphones de 2018

Un smartphone ultra performant pour moins de 300€

Sortie de nulle part pendant l'été, la marque Pocophone - une filiale de Xiaomi - a signé avec son Pocophone F1 l'un des tout meilleurs rapports qualité-prix de l'année.Grand écran Full HD+ de 6,18 pouces, plate-forme Snapdragon 845 ultra performante accompagnée de 6 Go de mémoire vive et d'une immense batterie de 4000 mAh : le Pocophone F1 ne fait aucun compromis, et profite d'une fiche technique à faire pâlir des smartphones plus onéreux.Gearbest propose actuellement le Pocophone F1 à 267€ contre 362€ habituellement. Un prix imbattable pour un smartphone de ce calibre.Profitez de vos jeux vidéo sans aucun ralentissement grâce aux huit coeurs de son processeur, et de vos films dans le plus grand des conforts avec l'écran fullscreen à encoche du Pocophone F1.Et puisque rien n'importe plus aux utilisateurs que l'autonomie, la batterie du Pocophone F1 est justement conçue pour vous accompagner pendant 2 journées complètes.