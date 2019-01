Bon Plan : Enceinte portable pour Amazon echo Dot à 42,49€

Une enceinte à votre écoute

Après une installation facile, l'enceinte portable de chez Amazon vous permettra de profiter d'une excellente expérience sonore. En effet, elle offre un son à 360°, avec une puissance supérieure à 20 watts. Vous pouvez également utiliser Alexa n'importe quand et placer l'enceinte où bon vous semble dans votre maison. Son autonomie est aussi un des ses points forts grâce à sa batterie 5200mA. Vous pourrez ainsi utiliser cet appareil pendant 8 heures en mode connecté et pendant 37 heures en mode auxiliaire. La garantie est valable pendant un an et vous pouvez contacter un conseiller à tout moment en cas de problème. Une réponse vous sera donnée sous 24 heures.